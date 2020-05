Nicola Porro, Quarta repubblica prolungata a luglio. Quello a cui pochi pensano: così Mediaset frega la Rai

16 maggio 2020 a

Il virus non lo ferma. E nemmeno la seduzione della spiaggia di luglio. Nicola Porro, che a marzo aveva contratto il Covid19 facendo spaventare i suoi fan e gli addetti ai lavori, nonostante l' arrivo dell' estate ha deciso di proseguire con l' appuntamento di Quarta Repubblica, tutto giugno e poi fino al 27 luglio. L' emergenza sanitaria non si ferma, le ripercussioni economiche e politiche nemmeno, dunque il giornalista prosegue con il dibattito su Rete4.

«Andrà in onda sempre di lunedì, però senza la concorrenza del Commissario Montalbano», dichiara a Libero Nicola Porro, «proseguiremo con la stessa formula, che funziona. La decisione dell' editore», spiega la firma del giornalismo italiano, «è quella di non spegnere Rete4 ma tentere accesa l' informazione in un momento così delicato. Dopotutto il decreto-Rilancio sarà legge non prima di luglio».

Guarito dal virus - Scherza Porro: «Mi fanno scontare tre settimane di break», dice riferendosi ai capi di Mediaset e alla malattia, il Coronavirus, che lui ha contratto ormai due mesi fa. Ora come sta? «Sto bene», dice il giornalista liberista, «non ho conseguenze, tranne per il fatto che non faccio attività fisica e quindi non sono in formissima.

Più che il virus, ha fatto il lockdown». Polemizza con la penuria di tamponi: «Io ne ho fatti quattro, sono stato fortunato, non si può giocare alla roulette russa coi tamponi. Il tema non è salvare chi è ammalato ma salvare chi non lo è. La ristrettezza è folle».

Non c' è spazio a Mediaset per i virologi strapagati che chiedono un compenso. Soprattutto in un momento storico in cui falliscono negozi, bar, ristoranti, in cui i padri non sanno come sfamare i figli e gli imprenditori non sanno come fare quadrare i conti delle loro aziende.

In questo periodo, spiega Porro dal punto di vista di chi fa televisione, quello che interessa il pubblico è l' aspetto economico più che sanitario. Facendo gli scongiuri, per lui l'«emergenza sanitaria è finita». Teme di non trovare ospiti, nei mesi caldi? «Ma no, questo è un anno particolare, sia dal punto di vista economico che lavorativo».

Sempre ieri sono state rese note, anticipate dal sito TVBlog, le date in cui terminano le edizioni delle altre trasmissioni. Pomeriggio Cinque di Barbara d' Urso chiude venerdì 29 maggio, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero idem. Quarto Grado Le Storie va in onda invece dal 5 giugno al 3 luglio.

News e contenitori - Live non è la D' Urso termina domenica 14 giugno (pare invece che Mara Venier con Domenica In su Raiuno vada avanti una settimana di più) mentre martedì 23 è volta di Fuori dal Coro dell' indomabile Mario Giordano. Due giorni dopo chiude Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio. Federica Panicucci e Francesco Vecchi terminano Mattino 5 il 29 maggio. Non si ferma, invece, Stasera Italia, la trasmissione dell' access prime time condotta ora da Barbara Palombelli ora da Veronica Gentili. Sempre in onda, estate e inverno.

