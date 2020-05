Nicola Porro inchioda Giuseppe Conte: "Lui molto spesso in Parlamento? Non è vero, e comunque ci mancherebbe"1

16 maggio 2020 a

"Non è vero". Nicola Porro inchioda Giuseppe Conte. Una raffica di bugie, mistificazioni e battute arroganti: non c 'è che dire, il premier ha dato il "meglio" di sé nell'ultima delle sue tante conferenze stampa dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In collegamento in diretta nazionale con il Tg1, ha regalato una perla decisamente imbarazzante quando ha invitato un giornalista che metteva in dubbio l'operato di Arcuri a sostiturlo: "Se pensa di poter fare meglio di lui ne terremo conto per la prossima occasione", scivolando da solo su un'altra buccia di banana, augurando di fatto al Paese di vivere un altro dramma come questo. Ma c'è anche uno scivolone politico. "Sono andato molto spesso in Parlamento", si è difeso Conte davanti ai giornalist. E Porro, conduttore di Quarta Repubblica, su Twitter non ci sta: "Non è vero e comunque ci mancherebbe".

