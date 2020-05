Silvia Romano, insulti in diretta a Non è l'Arena tra Alessandro Sallusti e David Parenzo

Infuocati

Lite clkamorosa tra David Parenzo e Alessandro Sallusti in diretta tv a Non è l’Arena. Si parla del caso Silvia Romano e i due giornalisti se ne dicono di santa ragione. "L’ha definita Silvia l’ingrata e viene data in pasto all’opinione pubblica e su questo si scatenano le ire più basse", spara Parenzo. Il direttore del Giornale non è da meno: "A parte che in pasto all’opinione pubblica l’hanno data Conte e Di Maio, non io. Ma visto che Parenzo, che non ha mai vinto un premio Nobel per il giornalismo…".

La replica arriva immediata: "Eh anche tu diciamo… Aspetto ancora di sapere chi è la nipote di Mubarak, guarda. A proposito di giornalismo. Hai sostenuto per mesi che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak, caro Pulitzer". Alessandro Sallusti allora sbotta: "Tu sei un fascista e pure cretino, perché ci sono pure fascisti intelligenti. Tu sei un fascista cretino, un pallone gonfiato. Sei un deficiente, vergognati. Sei un fallito, sei la spalla di Cruciani, sei l’utile idiota di Cruciani, capisci?". Massimo Giletti però interrompe la lite e prosegue il dibattito su Silvia Romano mandando in onda un servizio.

