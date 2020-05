Uomini e Donne, lite e urla tra Gemma e Valentina: lo show che divide il pubblico

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

Gemma Galgani contro Valentina Autiero. E viceversa. Fuoco a Uomini e donne dove va in scena uno show. Gemma si alza e urla. Valentina risponde. La lite divide il pubblico, intanto Gemma è sempre più convinta del flirt per Sirius (Nicola), che ha 26 anni. La Dama torinese fa sul serio. “Con me non devi aver paura”, dice Sirius sommerso dalle critiche di Tina che lo accusa di cercare pubblicità in tv.Sento che c'è qualcosa di molto forte tra di noi": Gemma è innamorata.

Ma il web, intanto, non perdona una ex che sarebbe spuntata improvvisamente nella vita di Sirius. Davvero sta ingannando Gemma? Nei giorni scorsi ha avuto un vero attacco di gelosia nei confronti del bel marinaio.

