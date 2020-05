Striscia la Notizia, "com'è andato il 18 maggio?". La mega rissa tra Sgarbi e Mughini a Stasera Italia

18 maggio 2020 a

"Com'è andato il vostro 18 maggio?". Striscia la notizia lo chiede ai telespettatori su Twitter con un video stra-cult con alcuni tra i momenti più trash degli ultimi mesi di tv italiana.

Come dire, dopo 69 giorni di lockdown, i nervi sono a fior di pelle e il vero inizio della Fase 2 era (e sarà) ad altissimo rischio. Non a caso, nel collage di gaffe, fuorionda e tentativi di fuga dall'Isola dei famosi, spicca la mitologica rissa a Stasera Italia del luglio 2019 tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, finita con i due a darsi calci e spintoni in diretta alle spalle di una sconcertata ma quasi divertita Maria Giovanna Maglie. A suon di "Pezzo di m***", "Ti prendo a pedate in c***", sembrano quasi le normali reazioni di molti automobilisti italiani che si sono ritrovati di nuovo imbottigliati in coda al semaforo dopo 2 mesi di strade deserte o quasi.

