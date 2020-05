CartaBianca, stress test per Bianca Berlinguer e Mauro Corona: in onda fino a fine luglio, come resisteranno?

19 maggio 2020 a

a

a

Un record per Bianca Berlinguer e il suo CartaBianca? L'indiscrezione corre su davidemaggio.it, secondo cui il programma di Rai 3, con ospite fisso Mauro Corona e le sue bizze, potrebbe sarà allungato fino al termine di luglio. Una inconseta maratona estiva, insomma, dove il coronavirus che ha rivoluzionato i palinsesti di Viale Mazzini e tutte le tv italiane ha ovviamente giocato un ruolo di rilievo. Una durata da record per Cartabianca, che dal 18 marzo ha subito uno stop forzato di due settimane a causa dell'ospitata di Pierpaolo Sileri, il viceministro alla Salute risultato poi positivo al Covid. CartaBianca, insomma, andrà in onda fino al 21 luglio. Una faticaccia, per la Berlinguer: riuscirà a mantenere i rapporti con Corona, lo scrittore montanaro, fino a quella data? Mission impossibile...

Monopattino, Di Maio e il riscatto: Mario Giordano trionfa, ascolti amari per i rivali Berlinguer-Floris

"Su Silvia Romano, Conte e Di Maio....". Cacciari li umilia dalla Berlinguer. Scanzi è appena arrivato, guardate la sua faccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.