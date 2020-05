Caterina Collovati, duro attacco ad Alba Parietti: "A marzo ha avuto il coronavirus, ma era con me dalla d'Urso"

06 maggio 2020 a

Caterina Collovati si scaglia contro Alba Parietti che ha annunciato di aver avuto il coronavirus: “Sono sconvolta e atterrita” La Collovati non è convinta della versione offerta dalla Parietti (raccontata alla Berlinguer in Cartabianca e poi sui social con la deicsione di mettersi in autoquarantena per prevenire qualsiasi forma di contagio altrui) e in una lettera inviata a Dagospia ha sollevato tutti i suoi dubbi sul caso.

“Ieri sera ho ascoltato atterrita la favoletta della signora Alba Parietti, andata in onda su Rai 3”, scrive la Collovati. "Sono sconvolta, perché esattamente il giorno antecedente la comparsa dei sintomi di cui riferisce, ero con lei ed altri, presente alla trasmissione Mediaset, Live Non è la D’Urso. Mi chiedo come mai, abbia omesso di avvertire da sola o tramite Mediaset, tutti coloro i quali la domenica 8 marzo, erano venuti in contatto con lei. Se Alba Parietti si erge a scrupolosa cittadina, consapevole più degli scienziati della gravità del virus, le ricordo che ha compiuto un’azione molto grave, visto che esisteva l’obbligo di segnalare i casi e di mettere in allerta i contatti avuti." La stessa Parietti ha poi scritto a Dagospia e rispondendo alle accuse della Collovati ha in pratica detto: "Ho sempre mantenuto le distanze, lei una cattiva persona".

