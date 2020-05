Striscia la Notizia, Virginia Raggi che dice? Altro che virus, le immagini-choc a Villa Borghese

20 maggio 2020 a

“In questo modo potrebbero vanificare tutte le attività svolte finora per contrastare il coronavirus”. Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio di Jimmy Ghione, che ha documentato delle immagini che non fanno dormire sonni tranquilli. La vera fase 2 è appena iniziata, ma i giovani sembrano essere del tutto incuranti del pericolo: a Villa Borghese a Roma gruppi di ragazzi affollano tutti i campi da calcio e non si fermano neanche dinanzi ai richiami delle forze dell’ordine. “Nonostante i continui appelli delle istituzioni - sostiene Jimmy Ghione - in diverse parti d’Italia continuano a vedersi assembramenti di giovani che non rispettano il distanziamento sociale e non indossano le mascherine. Le forze dell’ordine presidiano, ma come vanno via i ragazzi riprendono. In piena fase 2 tutto ciò è pericoloso”.

