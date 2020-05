Matteo Renzi. Striscia la Notizia fa vedere il fuori onda di Matteo Renzi dopo il voto su Alfonso Bonafede

20 maggio 2020 a

Matteo Renzi ha detto no alla sfiducia per Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia del governo Conte di cui anche il leader di Italia Viva fa parte. Striscia la Notizia ha così beccato l'ex premier in tv dopo la mancata sfiducia a Bonafede, in attesa di essere intervistato per commentare il voto al Senato che ha salvato il Guardasigilli, ma anche lo stesso governo Conte.

Poco prima della diretta si vede nel video del programma satirico di Canale 5 Renzi fare le facce e sistemarsi la cravatta. "Va che faccia da c***". Questa è buona per Striscia", commenta Matteo Renzi forse già sapendo di finire "acchiappato" dalle telecamere del programma di Antonio Ricci.

