La Prova del Cuoco cancellata dai palinsesti Rai: il futuro di Elisa Isoardi, rimpiazzata da Antonella Clerici

La Prova del Cuoco sarà cancellata dai palinsesti della Rai dopo vent’anni di onorato servizio. Ne è sicuro Giuseppe Candela, che su Dagospia prevede per Elisa Isoardi una partecipazione da concorrente a Ballando con le stelle. Per quanto riguarda lo storico programma di cucina, l’ex compagna di Matteo Salvini paga gli ascolti bassi delle ultime due stagioni, intorno al 12% di share: la Prova del Cuoco è stata battuta quotidianamente e con distacco dal competitor Forum. Al suo posto dovrebbe tornare Antonella Clerici con un nuovo programma a base di cucina, talk e interviste: la presentatrice vuole rilanciarsi e potrebbe farlo andando in onda dal bosco di casa Clerici-Garrone.

La prova del cuoco, la data del ritorno di Elisa Isoardi. Eppure in Rai... ombre nere?

