Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio batte ancora PiazzaPulita di Corrado Formigli: risultato clamoroso per Mediaset

Ma come gode Paolo Del Debbio: ancora una volta, vince lui su Corrado Formigli. Si parla dello share registrate dalle loro trasmissioni, Dritto e Rovescio su Rete 4 e PiazzaPulita su La7, nella serata di giovedì 21 maggio. Come detto, a vincere il duello degli ascolti è Del Debbio, che raggranella il 6,85% di ascolti per 1.354.000 telespettatori contro il 6,07% per 1.202.000 telespettatori per Formigli. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per Dritto e Rovescio, pur in lieve calo rispetto alla puntata della settimana precedente. Per inciso, a vincere la serata in termini assoluti è stata Rai 1, con la quinta puntata di Vivi e lascia vivere, che ha incassato un roboante 24,54% di share.

