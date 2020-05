Dritto e Rovescio, Cruciani contro il pugile suonato Conte: "Vacanze, ma cosa dice?"

22 maggio 2020 a

Un pugile suonato. È l'immagine di Giuseppe Conte restituita da Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 21 maggio. Il conduttore de La Zanzara commentava le parole del premier circa la prossima estate, mettendo in una luce una roboante contraddizione: "Conte ha detto che bisogna fare vacanze italiane. Questa roba qui in linea teorica va bene ma è in contraddizione con quello che vogliamo che avvenga: da un lato dice agli italiani di fare la vacanze in Italia e dall'altro lato il premier dice che dobbiamo lavorare perché arrivino stranieri qui? Ciò che va bene per noi non va bene per loro? È paradossale. Bisogna fare esattamente il contrario", conclude un ineccepibile Cruciani.

