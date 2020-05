Striscia la Notizia, il dramma della Hunziker dopo il servizio sulla Botteri: "Vergognoso, indegno. Per diversi giorni..."

22 maggio 2020 a

Le accuse di body shaming piombate su Michelle Hunziker sono difficili da dimenticare. La conduttrice di Striscia La Notizia, finita nella bufera per un servizio sul look trascurato di Giovanna Botteri, è tornata a parlare del caso. “Una storia surreale e vergognosa - ha spiegato in un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni - . La maggioranza di quelli che ci hanno accusato di aver offeso Giovanna, non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un'indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”.

La polemica non ha preso di mira solo la diretta interessata: "L'assurdo - prosegue - è che per difendere una donna, che oltretutto non ha mai voluto essere difesa, ne hanno massacrata un'altra e la sua famiglia. Io, che ho la pellaccia dura, sono stata malissimo due giorni”. Tra la corrispondente di Linea Notte e la conduttrice non c'è stato nulla da chiarire, perché le due, come da loro affermato, non hanno mai litigato. "Con Giovanna ci siamo parlate e fatte delle belle risate - ha infatti chiarito Michelle -. È una battaglia vinta, ma non è stato piacevole. Perché per quel servizio hanno attaccato Striscia, me e mia figlia insultandoci pesantemente. Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire e gli insulti di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera”.

