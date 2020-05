Antonio Padellaro a Otto e mezzo: "Il problema è la movida, ci sarà un assalto alle spiagge". Rischio lockdown

22 maggio 2020 a

Un assalto che metterà a rischio la Fase 2. Antonio Padellaro, ex direttore oggi editorialista del Fatto quotidiano, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo parla delle ombre di nuovo lockdown in seguito a comportamenti individuali poco virtuosi.

"Il rischio calcolato non è dovuto alle imprese che stanno applicando i protocolli. Per quanto riguarda le attività commerciali, molti negozi non hanno ripreso l'attività. ma chi l'ha ripresa rispetta le regole". Il problema, dunque, è un altro: "La movida: tra sabato e domenica assisteremo ad un assalto alle spiagge, vorrei sapere chi controlla il metro, i 2 metri, i 4 metri". Insomma, riassume Padellaro, "dalla Fase 2 siamo passati alla Fase Fai come ti pare".

