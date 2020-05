Verissimo, Michele Bravi e il videomessaggio inedito: "Lo spazio del dolore nella nuova canzone"

23 maggio 2020 a

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo è stata mandata in onda l’intervista a Michele Bravi di qualche mese fa, arricchita però da un videomessaggio inedito. Davanti a Silvia Toffanin l’artista attualmente impegnato con Amici Speciali si era raccontato per la prima volta dopo il lungo silenzio successivo all’incidente stradale in cui era stato coinvolto nel 2018 e che è costato la vita ad una donna. “Con il mio nuovo singolo (La vita breve dei coriandoli, ndr) penso di essere riuscito a raccontare il giusto spazio del dolore di cui abbiamo parlato nell’intervista di qualche mese fa. Partecipare ad Amici Speciali mi ha confermato quanto la musica sia una presenza enorme nella mia vita”.

