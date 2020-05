Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti colpito a bastonate in testa a Milano. Il leghista Morelli: "Infami, non è più tollerabile"

23 maggio 2020 a

L'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito e colpito alla testa da alcuni pusher in zona Porta Venezia a Milano ed è stato portato all'ospedale Niguarda, in codice verde. In sella alla sua bicicletta, come riporta il Corriere della Sera, stava realizzando un altro servizio sulle piazze di spaccio della droga, stavolta in uno dei quartieri più centrali e frequentati di Milano, quando qualcuno per scacciarlo lo ha colpito in testa con un bastone.

Sul posto sono arrivate 11 volanti della polizia. Immediato il sostegno della Lega, con Alessandro Morelli che condivide su Twitter il video dei soccorsi e tuona: "Tutta la solidarietà del mondo a Brumotti, aggredito da infami mentre raccontava lo spaccio in Porta Venezia. Milano è pericolosa, questo non è più tollerabile!".

