Uomini e Donne, l'inquietante dramma di Armando Incarnato: "Tre mesi di blackout. E ora..."

Il dramma e la sofferenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Il cavaliere, recentemente attaccato in modo durissimo da Gianni Sperti, infatti ha parlato di quanto lo tocchino le restrizioni dovute al coronavirus, che per lui si sono tradotte in tre mesi di lontananza dalla figlia a causa del divieto di spostarsi tra regioni. Su Instagram, il protagonista di Uomini e Donne si è sfogato: "Sognarti equivale a incontrarti. Mi manchi... La prossima volta mi piacerebbe sognarti ad ‘occhi aperti’ ovvero a vederti, abbracciarti e accarezzarti. Ciao, amore di papà". Parole toccanti, alle quali Armando Incarnato ne ha aggiunte altre per raccontare la sua esperienza, definita "tre mesi di totale blackout". Tre mesi lontano dalla sua piccola, insomma. E che potrebbero finire tra pochi giorni.

