Uomini e Donne, Gemma Galgani pietrificata: le due paroline con cui Sirius la affonda

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

a

a

Sirius rompe il silenzio. La sua prima intervista viene pubblicata dal magazine Uomini e donne. L’ufficiale racconta la storia con Gemma Galgani (per adesso si tratta di un flirt), che è finita nella bufera per la differenza d’età con gli attacchi di Tina Cipollari. “Ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone”, racconta Sirius. Solo pochi giorni fa aveva perso le staffe in trasmissione, minacciando di andare via dallo studio di Maria De Filippi, su Canale 5.

Vino in quarantena? Colesterolo, cuore, depressione: gli imprevedibili effetti sulla salute

Ma è vero amore? “E’ prematuro”, spiega Sirius. “Siamo l’uno nei pensieri dell’altra”, prosegue. Una brusca frenata. Una doccia ghiacciata per la Dama 70enne. Ma arriva pure una bella notizia per lei: Valentina Autieri, un’altra rivale della Galgani, non è nei pensieri di Sirius. “Non corteggerei Gemma se mi piacesse una personalità come la sua”, così ribadisce di voler fare sul serio con la Galgani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.