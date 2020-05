Uomini e Donne, lite furibonda tra Gianni Sperti e Armando Incarnato: “Distruggi le coppie”

Francesco Fredella 21 maggio 2020 a

a

a

Ed è subito show a Uomini e Donne. Gianni Sperti perde le staffe e continua ad attaccare Armando Incarnato. Ci sarebbe una presunta storia, ormai alle spalle, che agiterebbe le acque. Tutto vero? Forse. Mistero. Ma Sperti insiste premendo il bottone dell’ex Janette e non solo. Così, volano gli stracci, accade di tutto.

“Ci sono tante coppie che tu distruggi e lo fai di proposito – dice Sperti –. Ce n’è una che non hai ancora distrutto, quella tua con Jeanette. Tu crei il litigo finto, così devi chiudere e non vai avanti!”. Quello di Sperti sembra un vero e proprio accanimento. Armando appare stanco degli attacchi. Ma tiene testa. Domani, da infiscrezioni, si tornerà a parlare dk Enzo, Pamela, Gemma e Nicola, Giovanna. Argomento Armando chiuso. Per ora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.