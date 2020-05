Gemma Galgani e Sirius, Giorgio Manetti disintegra la coppia: "La donna che vedo ora". Il dubbio dell'ex sul "bacio profondo"

22 maggio 2020 a

"Pensa davvero di baciarla? A darle un bacio profondo?”. A Giorgio Manetti non convince l'interessamento di Nicola, in arte Sirius, nei confronti di Gemma Galgani, Non è la prima volta che il Gabbiano di Firenze, primo storico flirt della Dama di Torino a Uomini e donne, picchia duro sull'idillio nato al Trono Over tra la donna e il giovanissimo cavaliere ufficiale di Marina. ù

“Non credo però che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per Gemma", spiega senza giri di parole a Uomini e donne Magazine. Ma è proprio alla Galgani che riserva le parole più dure. L'addio dato il 4 settembre 2014 sembra ancora più lontano: "Non avrei costruito una storia di otto mesi con la donna che vedo ora”.

