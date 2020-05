Uomini e donne, Tina Cipollari choc contro Gemma: "Una nonna che col nipote...", gelo in studio

21 maggio 2020 a

Show. Liti. Gemma Galgani e Tina Cipollari sono alle prese con una nuova fibrillazione a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Stavolta precipita tutto per colpa della storia con Sirius. Secondo Tina ha tutto il sapore della finzione. In atri termini: Sirius starebbe utilizzando l’onda della popolarità di Gemma per stare sulle scene, cavalcando l’onda. Sirius, però, frena. E allora Tina parte all’attacco contro la Galgani. “Nonna che porta il nipote al parco”, dice la storica opinionista di Uomini e Donne. Una frase che, ovviamente, non piace a nessuno dei presenti in studio. Ma Tina pizzica la sua acerrima rivale Gemma. Lo scontro diventa sempre più forte. Sirius, come anticipato, è pronto a lasciare lo studio. E’ letteralmente sul piede di guerra contro Tina. Crisi di nervi per la Dama torinese 70enne. Una vera tele-rissa.Imperdibile.

