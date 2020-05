Domenica In, ma che roba è? Mara Venier in onda così: il dubbio e la frecciata di Al Bano Carrisi

24 maggio 2020 a

Ospite in collegamento dalla sua tenuta a Cellino, pur tra qualche protesta del pubblico sui social, ecco Al Bano Carrisi. Lui il primo protagonista della puntata di Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1 il 24 maggio. E il cantante ha rilanciato uno dei tormentoni della trasmissione: l'abito che indossa zia Mara è blu oppure viola. Quando la conduttrice chiede a Carrisi se riuscisse a vederla dal monitori, lui risponde facendo subito ironia: "Il vestito? È rosso". Poi aggiunge: "Stavo scherzando, è blu". Ma la Venier a sua volta replica: "Ma no è viola... come fai a vederlo blu?". E tanto è bastato per ri-scatenare su Twitter il tormentone. In effetti, qualche dubbio rimane: l'abito che indossa Mara Venier è viola o blu? Ai posteri l'ardua sentenza...

