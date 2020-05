Mediaset, patto De Filippi-Signorini: la sorpresa di giugno, una rivoluzione a Canale 5

25 maggio 2020 a

Maria De Filippi e Alfonso Signorini avrebbero fatto gioco di squadra, convincendo Mediaset a non accavallare la messa in onda delle versioni Vip del Grande Fratello e di Temptation Island. I due reality di Canale 5 erano infatti previsti entrambi per l’autunno, ma secondo le indiscrezioni di TvBlog sono cambiati i palinsesti: lo show ideato dalla De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe stato anticipato a giugno, mentre la versione Nip di Filippi Bisciglia dovrà attendere l’autunno. Uno scambio di programmi che gioverebbe a tutti: non solo al GF di Signorini, ma anche allo stesso Bisciglia, date le difficoltà attuali nel fare i provini per le coppie Nip.

