Maria De Filippi, Lele Mora e il segreto inconfessabile: "Mediaset, chi è la donna a cui deve tutto il suo successo"

Il successo di Maria De Filippi? Tutto merito di una sola persona. A sostenerlo è Lele Mora che ha fatto il nome della sua produttrice: Sabrina Gregoretti, la donna a cui la conduttrice di punta di Mediaset dovrebbe moltissimo. “È lei che rende grandi i suoi programmi. La aiuta a non sbagliare. Loro lavorano in simbiosi” ha confessato l’ex agente dei Vip a TVlo. Nonostante in pochi sapessere la chiave di successo della regina della tv, la De Filippi non ha mai fatto grande mistero rispetto alla stima che ha nei confronti della Gregoretti. In un'intervista a Oggi, la conduttrice di Uomini e Donne aveva riconosciuto i meriti alla donna: “È bravissima” disse, raccontando che gliela presentò niente di meno di Maurizio Costanzo, sua marito.

