Chi vuol essere milionario, "a me non piace ma...": impensabile scelta a Mediaset, il commento di Gerry Scotti

Questo 22 maggio 2020, per Chi vuol essere milionario?, è una data speciale: il celebre quiz di Gerry Scotti, ricorda TvBlog, compie infatti 20 anni, a tanto risale infatti la prima puntata. Al timone sempre lui, sempre Gerry Scotti e sempre su Canale 5. All'attivo il format ha la bellezza di 14 edizioni. E Mediaset starebbe pensando già alla 15esima. Anzi, ci sta già pensando e lo conferma lo stesso Gerry Scotti a 105 takeaway, spigando che la prossima edizione andrà in onda da settembre sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma Chi vuol essere milionario? subirà una piccola rivoluzione dovuta al coronavirus. Insomma, il gioco si adatterà alle misure anti-Covid-19. Ma non solo. "Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi", ha anticipato Gerry Scotti. E, stando alle indiscrezioni, tra i super-ospiti ci potrebbero essere Diletta Leotta e suo padre, che nel corso della trasmissione radio si sono cimentati in una sorta di provino in vista della partecipazione al quiz.

