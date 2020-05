Detto Fatto, rovinoso fuorionda di Bianca Guaccero: "Ditemi, come si fa a igienizzare la passera?"

26 maggio 2020 a

Uno strepitoso ed esilarante fuorionda che, suo malgrado, ha come protagonista Bianca Guaccero. Siamo a Detto Fatto, il programma quotidiano che conduce su Rai 2. Ed ecco che lancia la pubblicità. E convinta di non essere in onda, ecco che si lascia andare ad una frase proibita. Anzi, proibitissima. In studio c'erano le esperte di pulito Titty e Flavia. Dunque, dopo aver lanciato la pubblicità ma col microfono ancora aperto, ecco che la Guaccero afferma: "Dai ragazze, ditemi... come si fa a igienizzare la passera?". Frase pronunciata a voce bassa ma catturata dal microfono e divenuta a tempo super-record super-virale. Una gaffe che resterà negli annali, nella piccola e divertentissima storia della tv. Qui sotto, il video che ha catturato lo scivolone della mitica Guaccero:

