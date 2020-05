Striscia la Notizia, "sento qualcuno che ride": servizio ferocissimo su Matteo Salvini

26 maggio 2020 a

Una spietatissima Striscia la Notizia mette nel mirino Matteo Salvini. Si sa, il tg satirico di Canale 5 non guarda mai in faccia nessuno. E così, nella puntata trasmessa lunedì 25 maggio, ecco andare in onda un peculiare scontro tra il leader della Lega e se stesso. Il tutto grazie a un montaggio realizzato da Highlander Dj in cui alle parole di Salvini pronunciate nel corso di un intervento in Parlamento risponde un altro Salvini che ride di gusto, fino a quando il primo Salvini sbotta: "Sento qualcuno che ride". Insomma, un piccolo sfottò all'ex ministro dell'Interno piuttosto riuscito e altrettanto esilarante.

