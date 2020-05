Eleonora Daniele, la dedica alla sua neonata Carlotta: "Eccoti qui, amore mio"

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

Messaggia. Risponde alle telefonate. Legge i giornali (come ogni mattina). Le prime ore da neo mamma per Eleonora Daniele sono scandite da tante emozioni. La conduttrice di Rai 1, che è una vera stakanovista doc, ha ricevuto decine e decine di messaggi dal mondo della televisione. Ieri - lunedì 25 maggio -,intorno alle 21.15, è nata la sua primogenita Carlotta (la conduttrice ha scelto il nome che portava la sua amata nonna). Con lei, in queste ore, c’è suo marito Giulio Tassoni. Si sono sposati a settembre scorso - lo ricordiamo - dopo oltre 10 anni di amore, lontano da qualsiasi gossip.

In un recente post su Instagram la Daniele ha pubblicato una foto commovente mano nella mano con la sua Carlotta. “Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. Ben più di 4 kg. La più grande emozione della mia vita”, scrive la giornalista. Ieri la sua ultima diretta di Storie italiane, il programma che da tantissimi anni tiene compagnia ai telespettatori nel daytime. Storie italiane, giunto alla sua naturale conclusione come da palinsesto, riprenderà a settembre. Sempre con Eleonora Daniele alla conduzione.

