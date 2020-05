Striscia la Notizia intercetta Irene Pivetti: Lele Mora e la truffa delle mascherine, bomba in diretta

26 maggio 2020 a

Tapiro d'oro a Irene Pivetti. L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli premia così, per strada, l'ex presidente della Camera è indagata per una presunta truffa di mascherine importate dalla Cina senza certificazione. Staffelli chiede conto alla Pivetti di alcune intercettazioni telefoniche con Lele Mora, in cui l'ex esponente della Lega avrebbe proposto all’ex agente dei vip di spartirsi gli 80mila euro di un assegno destinato a un’opera pia.

Intercettazioni controverse a cui la Pivetti risponde punto per punto a Staffelli, smentendo che la sua società collaborasse con persone legate alla banda della Magliana, come affermato dallo stesso Mora a Live – Non è la d’Urso, e sulle vicende che vedrebbero coinvolta la sua società, l’ex presidente della Camera parla di "fantasia pura".

