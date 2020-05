Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani: la metafora su Renzi e l'affondo ai 5S, "Conte? Lo sostengo più io che loro"

26 maggio 2020 a

“Matteo Renzi lavora al margine, cerca l’utilità marginale e tiene il governo con l’acqua a un centimetro dalla bocca”. Così Pier Luigi Bersani ha commentato la scelta dell’ex premier di non far votare Italia Viva sul caso della Open Arms, che è finito con il no al processo per Matteo Salvini. “Non sono un fan di Giuseppe Conte - ha aggiunto l’ex segretario del Pd - ma in questo momento bisogna dare una mano al governo, poi dopo ognuno farà le sue valutazioni. Io sostengo il premier più del M5S? Non è un’impressione, è così. Non ho mai conosciuto Conte, ma cerco di dare un giudizio obiettivo. Chi fa sbaglia, solo chi chiacchiera non sbaglia mai”.

