Mario Giordano a Fuori dal coro contro i Benetton: "Niente investimenti senza prestito? Si chiama ricatto"

"A casa mia si chiama ricatto". Mario Giordano, a Fuori dal Coro, non si trattiene e prende di mira anche i Benetton per la questione autostrade. "Oggi le dico tutte. Sapete cos'ha detto Benetton? O mi date il prestito garantito dallo Stato (come quello concesso a Fca, ndr) o io interrompo gli investimenti, 14 miliardi per le autostrade già previsti dalla sua società. E li ha interrotti! Sapete come si chiama questo? Ricatto".



Quindi l'invettiva: "Benetton! Gli investimenti sulle autostrade dovevi farli, magari se li facevi prima le autostrade erano un po' più sicure". Ogni riferimento alla tragedia del Ponte Morandi non è casuale.

