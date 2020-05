Mario Giordano e Nicola Porro, a Quarta Repubblica i voli in business class del governo infilati nel Dl Rilancio: "La fregatura nascosta"

26 maggio 2020 a

A Quarta Repubblica Nicola Porro e Mario Giordano tirano fuori le carte e svelano l'ultimo scandaletto del governo: i voli in business class. Nella relazione tecnica del Dl Rilancio si fa esplicito riferimento alle spese ipotizzate dal governo per i trasporti e i viaggi dei propri membri.

Spulciando nel documento, ecco la cifra messa nero su bianco per i voli andata e ritorno in business class: 2.500 euro a testa, per 40 viaggi, un totale di 100mila euro a spese dei contribuenti su 233mila euro totali per l'intero "pacchetto missioni". E tra un'ironia amara e un insulto da parte dei telespettatori (c'è chi consiglia a chi governa di viaggiare in monopattino, "c'è pure l'incentivo"), risuonano le parole di Giordano: "Questo metodo di leggi che nascondono i decreti, nascondono spesso la fregatura per gli italiani".

