Nicola Porro più duro di Mario Giordano contro il governo: "C'è un mondo di persone normali, e poi gente che vive su un altro pianeta"

27 maggio 2020 a

a

a

"Siamo pazzi a fidarci di questi qua". Nicola Porro, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, picchia duro il governo: "Io a differenza tua non vado matto per il tema della Casta, ma c'è da dire una cosa. Esiste un mondo di persone normali che lavorano e hanno idea di quello che succede nel mondo e poi c'è della gente che vive in un altro pianeta".

Un esempio pratico: "Quando tu metti 120 milioni di incentivi per il monopattino e le biciclette e 50 milioni per i dispositivi di sicurezza che le aziende si comprano per i cavoli loro senza che nessuno gliele dia, già nei fatti siamo dei tossicodipendenti a fidarci di questi qua".

"La gente muore di fame e loro...". Giordano entra in studio così (urlando): come umiliare Conte e governo in 10 secondi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.