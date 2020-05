Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo: "Fca? Alla buon'ora ci accorgiamo che...". Tocca Elkann, Giannini resta di sasso

27 maggio 2020 a

"Alla buon ora ci accorgiamo che FCA non è più un'impresa italiana...". Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo picchia duro su John Elkann e il regalino del governo all'ex Fiat, creando un certo imbarazzo a Massimo Giannini, neo-direttore della Stampa storicamente giornale di famiglia degli Agnelli. in collegamento pure lui con Lilli Gruber.

"Se un'impresa chiede un prestito rispettando le norme, il vincolo della garanzia statale può esserci solo in base a come vengono spesi quei soldi lì. Non c'entrano le colpe del passato. Poi dobbiamo dire che spostare la sede all'estero, e pagare i dividendi, in un momento così non è una buona cosa anzitutto per la reputazione di quell'impresa", incalza l'ex segretario del Pd. A Giannini non resta che far buon viso a cattivo gioco, ma la sua faccia terrea è tutto un programma: "Sottoscrivo dalla prima all'ultima parola di Bersani. Ma tante altre aziende hanno spostato la loro sede legale, l'Italia deve farsi sentire in Europa contro il dumping fiscale di alcuni paesi come l'Olanda".

