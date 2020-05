Otto e Mezzo, Lilli Gruber a Bersani: "Panda e Ferrari? Abbiamo fatto spottoni super a Fca"

26 maggio 2020 a

“Conte sta guidando una Panda quando ci vorrebbe una Ferrari. Stiamo facendo il possibile ma per molte persone il possibile non è abbastanza, dobbiamo esserne consapevoli”. Così Pier Luigi Bersani si è espresso sull’operato del governo nella gestione dell’epidemia da coronavirus, servendo su un piatto d’argento la battuta a Lilli Gruber. “Abbiamo fatto degli spottoni super alla Fca tra Panda e Ferrari”, ha ironizzato la conduttrice di Otto e Mezzo, che nelle scorse puntate aveva a lungo dibattuto dell’argomento Fca con Marco Travaglio e Massimo Giannini. Proprio oggi è arrivato il via libera di Banca Intesa al mega prestito di 6,3 miliardi, ma non si placano le discussioni su quali sono le condizioni che il governo dovrebbe porre affinché lo Stato possa garantire l’80% di questo prestito.

