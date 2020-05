Uomini e Donne, giù la maschera: ecco chi è l'Alchimista, un terremoto da Maria De Filippi

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

Finalmente sapremo chi è l’Alchimista, il personaggio mascherato di Uomini e donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - che sta tenendo tutti da settimane col fiato sospeso. Si tratta del corteggiatore di Giovanna Abate. La puntata di oggi sarà molto attesa perché finalmente sapremo qualcosa in più su questo personaggio. L’Alchimista entrerà senza maschera in studio. E dalle prime indiscrezioni, pare che Roberta Di Padua e Valentina Autiero siano senza parole. Stessa emozione per Gianni Sperti. Insomma, una puntata imperdibile che sarà condita anche da un fuoriprogramma: Armando Incarnato avrà un confronto con la sua ex Jeanette. Secondo alcuni telespettatori i due avrebbero trascorso assieme la quarantena. Un particolare che emerge da alcun dettagli delle fotografie che Janette ha pubblicato nelle scorse settimane. Secondo il cavaliere napoletano la sua ex cerca solo visibilità. E allora decide di andare via, lasciando lo studio. E poi preparatevi all’ennesimo scontro epocale tra Gemma Galgani e Valentina. Al centro Sirius, alias Nicola Vivarelli, il 26 enne che corteggia Gemma. Fa esplodere la gelosia della Galgani con diversi like tattici che avrebbe messo alla Autiero. Ma alcuni telespettatori molto attenti hanno notato un profilo Tinder (che è un’app di incontri) con una foto di Sirius. Si tratta di un fake? Altra benzina sul fuoco.

