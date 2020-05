Uomini e Donne, l'Alchimista: addio programma senza svelarsi? Ma filtra una voce: ecco chi c'è dietro

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

Resta mascherato. Impossibile riconoscere la sua identità. E’ l’Alchimista, uno dei personaggi più controversi di Uomini e Donne. Chi è? Com’è fatto? Cosa farà? La stagione televisiva è agli sgoccioli, sembra che l’Alchimista sia pronto a lasciare il programma di Maria De Filippi senza svelarsi. Ma si tratta solo di un’indiscrezione. Potrebbe accadere di tutto. Giovanna Abate, tronista, si è esposta molto con il suo corteggiatore Sammy. Poi è stata un po’ confusa dall’arrivo dell’Alchimista. Rigorosamente mascherato.

Adesso, la crisi potrebbe rientrare e Giovanna sarebbe pronta ad abbracciare il suo corteggiatore. Accadrà tutto questo? Intanto, dietro l’Alchimista - secondo i beninformati - dovrebbe esserci Davide. Mistero. Oggi potrebbe andare via, magari senza svelare la propria identità. Unico dettaglio: aveva detto di non amare le telecamere. Zero pubblicità. Quindi, per davvero, potremmo trovarci di fronte ad un colpo di scena. “Ci sono delle reazioni che non possono nascondere quello che tu provi”, aveva detto Tina Cipollari dopo aver notato la tristezza di Giovanna per colpa di Sammy. Si preannuncia una puntata imperdibile.

