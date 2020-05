Uomini e Donne, il "like" galeotto: Gemma Galgani sbrocca, brutalizzata la Autiero

26 maggio 2020 a

Preparatevi agli scontri di fuoco. A Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5 accade di tutto. Tra Tina Cipollari, Gemma Galgani e Valentina Autiero volano gli stracci. Al centro delle discussioni c’è ancora una volta Sirius, giovane ufficiale della Marina Mercantile che corteggia la settantenne Gemma. Ma per Tina si tratterebbe di una trovata pubblicitaria. Va in onda l’esterna di Gemma e Sirius. Sembra esserci un certo feeling. Ma tutto precipita quando spuntano le frasi di Valentina che vorrebbe messaggiare con Sirius. Scoppia la gelosia. Gemma è infastidita. Arrabbiata. Ne dice di tutti i colori contro la Autiero, che s’intromette nel rapporto con Sirius. “Vi scambiate like su Instagram?”, chiede Gemma che scopre uno scambio di like tra i due. Va in scena lo scontro. Valentina contro Gemma. E viceversa. Tina al centro. Ma il colpi di scena non finiscono qui: ci sarebbe un nuovo cavaliere pronto a corteggiare la Dama torinese. Si chiama Alfonso. Riuscirà a “fare le scarpe” all’ufficiale? Vedremo.

