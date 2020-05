Domenica In, Mara Venier massacra Al Bano Carrisi: "L'ignoranza tace", parole pesantissime

27 maggio 2020 a

Mara Venier è furiosa contro Al Bano Carrisi. Il cantante è stato ospite di Domenica In e la conduttrice avrebbe voluto leggere una poesia scritta per lui da Romina Power in occasione del suo compleanno. Il cantante però non ha voluto per rispetto della sua compagna Loredana Lecciso. Ne è nato un battibecco con la conduttrice che ha portato alla chiusura del collegamento.

Al Bano però prima parlando di Covid-19 l'aveva fatta grossa: “L’uomo ha distrutto i dinosauri figuriamoci se non sconfigge questo virus” aveva detto, scatenando i social nei suoi confronti.Così la Venier, probabilmente per una piccola vendetta dopo la lite in diretta, su Instagram ha postato messaggio sibillino: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. Perché dove l’ignoranza parla, l’intelligenza tace”.

