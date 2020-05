Striscia la Notizia, troupe di Moreno Morello aggredita da “Sandokan”: dramma sfiorato

29 maggio 2020 a

Moreno Morello e quattro operatori di Striscia la Notizia hanno subito una violenta aggressione con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino. La troupe era Ceccano, in provincia di Frosinone, per un nuovo servizio su “Sandokan”, l’uomo già noto ai telespettatori del tg satirico per aver truffato il personale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), vendendo mascherine che non sono mai state spedite. Il primo incontro non era andato benissimo (l’uomo aveva minacciato l’inviato con una scimitarra), ma stavolta l’accoglienza è stata ben peggiore: supportato da due presunti parenti, “Sandokan” per poco non ha fatto sì che la situazione finisse in dramma. “Ti uccido”, avrebbe gridato uno degli aggressori ad un operatore finito a terra dopo un pugno: è stato necessario l’intervento di cinque pattuglie dei Carabinieri.

