Amici Speciali, Eleonora Abbagnato in tilt: Gabriele Esposito "troppo sexy", lei dimentica di votare

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Un super sexy Gabriele Esposito diventa don Giovanni ad Amici speciali. Un’esibizione perfetta che manda nel pallone Eleonora Abbagnato. Quando viene chiamata ad esprimere giudizio resta senza fiato. Muscoli, sorriso, sensualità: tutto questo confonde la Abbagnato. Che dimentica di votare. Una piccola gaffe. Gabriele fa il pieno di voti.

Amici Speciali, Alberto Urso e Alessio Guadino? Voce clamorosa: la scelta che spacca il format

"Io sono tornato qui dopo quattro anni, ed è stato strano perché mi sento molto cambiato e cresciuto. Però è sempre un’emozione fortissima”, aveva raccontato il ballerino. La sua passione per la danza arriva negli anni dell’adolescenza. “In verità è tutto per caso, ballavo e cantavo in cameretta tutto il giorno e in uno di questi, mentre guardavo Amici mia madre mi chiese: 'Ti va di provare?’. Precisamente hip-hop e da quando ho provato non ho più smesso”. Parola di Gabriele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.