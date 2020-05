Alberto Urso ad Amici speciali, commosso con Maria De Filippi: "Perché devo dirti grazie"

30 maggio 2020 a

a

a

Un anno fa la vittoria. Ora riavvolge il nastro dei ricordi e si commuove. Alberto Urso riguarda le immagini più belle della sua carriera: dalla vittoria ad Amici fino a Sanremo. Passando per l’ultimo singolo. "Mi sento a casa. Amici è un po’ casa mia. E devo dirti grazie per aver portato la musica classica tra i giovani”, dice Urso a Maria De Filippi. “Tutti vogliamo essere finalisti. Per uno scopo benefico sicuramente lo siamo”. Parola di Urso, palesemente commosso.

Amici Speciali, Alberto Urso e Alessio Guadino? Voce clamorosa: la scelta che spacca il format

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.