Amici Speciali, Gaia Gozzi e il dettaglio inedito su Alberto Urso: “Ma quel tatuaggio?”. Gelo in studio

Francesco Fredella 30 maggio 2020

a

a

“Ma il tatuaggio a forma di leone lo ha visto Gaia?”: Federica Gentile di RTL102.5, sempre informatissima su quello che accade dietro le quinte di Amici speciali, fa una battuta ad Alberto Urso. E cala il gelo in studio. Il presunto flirt tra i due vincitori di Amici (in due edizioni differenti) resta uno dei principali argomenti di gossip delle ultime settimane. I diretti interessanti continuano a smentire. Maria De Filippi pure. Ma sul volto di Urso trapela un certo imbarazzo. La Gentile, però, conosce un dettaglio praticamente inedito: il cantante siciliano nei giorni scorsi ha completato un tatuaggio a forma di leone. Ed è bastato questo per travolgerlo, di nuovo, nel vortice del gossip. La notizia del tatuaggio, raccontata dalla Gentile in studio, fa il giro della Rete alla velocità della luce. E il fan dei due vincitori di Amici vogliono saperne di più.

