Mara Venier, la conduttrice rivoluziona Domenica In: a settembre non sarà più sola

Mara Venier ci sarà a settembre a Domenica In, ma la conduttrice vuole rivoluzionare tutto. Rientrata in Rai da circa tre anni dopo un breve periodo a Mediaset, la presentatrice veneta è riconfermata al timone di del contenitore domenicale ma, come riporta il blog di Davide Maggio, vuole rivoluzionare tutto. Sarebbe stanca delle interviste one to one e vorrebbe riproporre uno show più corale e allegro, come quello degli anni Novanta.

Qualche modifica ci sarà sicuramente perché da settembre Canale 5 manderà in onda un nuovo show domenicale condotto da Alfonso Signorini. Che, a quanto pare, prenderà il posto di Barbara d’Urso, che per la prima serata ha rinunciato alla versione estesa di Domenica Live. In attesa di saperne di più, Domenica In andrà in onda su Rai Uno fino al prossimo 14 giugno.

