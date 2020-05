Luca Palamara ospite a Non è l'Arena, il colpaccio di Giletti: "Svelerà tutto su Anm, Csm e chat delle toghe"

31 maggio 2020 a

Ci sarà anche Luca Palamara stasera a Non è l'Arena. Colpaccio di Massimo Giletti, che all'ultimo secondo ha convintoa intervenire il pm ex capo dell'Anm e membro del Csm, al centro dello scandalo intercettazioni che sta terremotando la magistratura, la stampa e la politica italiane. A quanto si apprende, Palamara dirà la sua sulle chat del suo telefono rese pubbliche nelle ultime settimane e svelerà le logiche delle correnti all'interno del Csm e dell'Anm.

Giletti proseguirà nella puntata di questa sera l'inchiesta sulle zone d'ombra che avvolgono il caso delle scarcerazioni dei boss dovute all'emergenza sanitaria e del Dap. Si parlerà anche del pm Nino Di Matteo che, in attesa di essere ascoltato in commissione nazionale antimafia, non indietreggia di un millimetro sul caso della nomina a capo del Dap offerta e poi ritirata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Anzi. Di Matteo rilancia e conferma tutto quello che aveva detto nella telefonata con Giletti qualche settimana fa'. Si discuterà anche delle rivelazioni choc del sindaco di Napoli ed ex Pm De Magistris contro il Csm. Di quella che è diventata una vera e propria bufera che si abbatte sulla giustizia Giletti ne parlerà anche con Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Alfonso Sabella, lo stesso De Magistris e Alessandro Sallusti.

