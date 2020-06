Che tempo che fa, Fabio Fazio retrocesso a Rai3: indiscreto, in cambio rinnovo del contratto milionario

Fortunato

Fabio Fazio con Che tempo che fa dopo la promozione su Rai1 e il discusso spostamento su Rai2, nella prossima stagione fa tornerà su Rai3 con il suo programma serale. Di questa altra retrocessione, come un ritorno al via scrive Dagospia, se ne era già parlato. Le voci al riguardo si susseguivano ormai da settimane e lo stesso Fazio, a conclusione dell'ultima puntata aveva dato l’arrivederci al pubblico in maniera piuttosto generica. “Ci vediamo dopo l’estate”.

"Un cerchio che si chiude". Fabio Fazio fa le valigie. Che tempo che fa, l'indiscrezione: un altro terremoto in Rai

A confermare l’esistenza di trattative tra la Rai e il manager del conduttore, Beppe Caschetto, è anche Il Fatto Quotidiano. Che tempo che fa occuperà l’access e il prime time domenicale anche sulla rete diretta ora da Franco Di Mare. Inoltre il conduttore e il suo manager starebbero lavorando ad un vantaggioso rinnovo di contratto, sebbene la scadenza dell’attuale accordo sia nel giugno 2021.

