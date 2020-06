L'Eredità, raptus di Flavio Insinna: "Sei bellissima, come un...". Prego? L'imbarazzo di Desi

02 giugno 2020 a

Hai capito, Flavio Insinna? Hanno fatto sorridere alcune parole pronunciate dal conduttore nel corso della puntata de L'Eredità, in onda su Rai 1. Siamo alle battute iniziali, quando Insinna ha accolto in collegamento la professoressa Desi, ruolo fondamentale nel programma al tempo del coronavirus, perché rende possibile il gioco dei "Paroloni". E appena la Dessi è apparsa sullo schermo, Insinna si è rivolto a lei affermando: "Non poteva non arrivare anche la nostra meravigliosa Desi. Sei bellissima, sullo sfondo dei fiori, un fiore con i fiori", ha concluso la sua sviolinata. Insomma, il conduttore ha forse un debole per lei? Desi, da par suo, ha sorriso forse con un filo di imbarazzo.

