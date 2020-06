Le Iene, test sierologici ai politici: "Un positivo, il coronavirus circola in Parlamento?"

02 giugno 2020 a

Arrivano le prime anticipazioni sulla puntata de Le Iene che andrà in onda stasera, martedì 2 giugno. C’è grande attesa per il servizio di Stefano Corti e Alessandro Onnis: “Il coronavirus circola in Parlamento? Abbiamo sottoposto i parlamentari al test sierologico rapido”. Il cosiddetto ‘pungidito’, e clamorosamente è emerso che un esame ha dato risultato positivo al Covid-19: ovviamente solo un tampone può confermare la veridicità del test, ma intanto ce n’è abbastanza da alimentare il sospetto che il virus sia circolato anche in Parlamento. “In questa c***o di aula - ha dichiarato Vittorio Sgarbi a Le Iene - fino al 20 aprile nessuno indossava la mascherina, e il virus era molto avanti, poi dal 22 è diventata obbligatoria. Sono dei cogl***”.

