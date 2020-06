Le Iene, l'inviato Filippo Roma accerchiato e rincorso con un badile in un campo rom

02 giugno 2020 a

Filippo Roma delle Iene ha raccolto una testimonianza di violenze e illegalità in un campo rom di Roma prima di essere cacciato via con un badile e a sassate. Il servizio andrà in onda questa sera su Italia Uno. Erano due gli inviati delle Iene e proprio mentre Roma parlava con una donna il clima all'interno del campo si è fatto rovente. La Iena è stato dapprima accerchiata e minacciata e poi si è trovata costretta a dover scappare inseguito da un uomo con in mano un badile, mentre altre persone gli lanciavano addosso dei sassi.

Filippo Roma ha successivamente raggiunto la sindaca Virginia Raggi, raccontandole quanto visto e sentito. La sindaca ha confermato l'intervento da parte del comune, ringraziando Le Iene: "Siamo andati a fare dei sopralluoghi. Ieri recandosi nuovamente sul luogo hanno beccato questi svuota cantine abusivi che stavano buttando sostanzialmente i rifiuti andando ad alimentare questa discarica. Stiamo quantificando i rifiuti abbandonati perché è un’area che va bonificata, quindi al conteggio dei rifiuti, seguirà la quantificazione economica dell’intervento"

