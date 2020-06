Uomini e donne, Gemma Galgani in polemica contro lo spasimante Sirius

04 giugno 2020 a

a

a

La lite tra Sammy Hassan e Giovanna Abate, oggi a Uomini e Donne, ha fatto scoppiare qualcosa che ha dell'incredibile: una lite tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius. A un certo punto Vivarelli, scrive Gossip e tv, ha fatto notare che Sammy aveva fatto un gesto per lui terribile, cioè simulare il lancio di una scarpa contro la ragazza: gesto che però tutti hanno difeso, anche Gemma che, evidentemente coinvolta dalla storia di Giovanna, gli ha spiegato che a suo avviso “non è stato un gesto maleducato: l’ha fatto per attirare la sua attenzione”.

"Sirius ha fatto un patto segreto". Bomba atomica sul Trono Over: ha fregato Gemma e Maria?

Maria ha poi invitato Giovanna a ballare con uno dei due e la Abate è entrata in crisi, soprattutto perché ciò che le aveva detto Nicola non le era piaciuto per niente: “Se non ballo è per causa tua. Vattene al bagno!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.